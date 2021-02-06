تعرف على آخر أعمال محافظة القاهرة لتطوير حديقة الطفل

واصلت هيئة نظافة القاهرة أعمال إنشاء السور الخارجي لحديقة الطفل بمعرفه الورش الإنتاجية قسم الحداده، بجانب تقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.وتقوم أجهزة محافظة القاهرة في الوقت الحالي بتغير نظام الرى جديد وإعادة توزيع الكهرباء داخل الحديقة.كما تواصل اجهزة المحافشة أعمالها لتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك.كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.يذكر أن حديقة الطفل تقع على مساحة ٢٠ فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر وتعد متنفس لأهالى المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.