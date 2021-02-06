محافظ الجيزة: مستعدون لتقديم كل الدعم اللتنظيمات النقابية العمالية

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على دور التنظيمات النقابية الحيوي في تنمية أي بلد على مختلف العصور، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشروعات القومية الكبيرة المنتشرة في ربوع الجمهورية، والتي تعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة بسواعد عمالها المخلصين، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة حظيت بنصيب كبير منها، وما زالت تشهد مشروعات جديدة.جاء ذلك خلال افتتاح مبنى الاتحاد المحلي لنقابات عمال المحافظة بعد تطويره، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين عام الاتحاد.وأشاد المحافظ، بالجهود الذاتية التي تمت لتطوير الاتحاد، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم جميع أوجه الدعم اللازم للتنظيمات النقابية العمالية في أي وقت.بدوره قدم عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر والترحيب بوزير القوى العاملة ومحافظ الجيزة، كما شكر الزملاء العاملين بالاتحاد المحلي على المجهود الذي قاموا به لتطوير مبنى الاتحاد ليصل لهذا الشكل.وأشاد عبد الفضيل ببيان وزارة القوى العاملة بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه لاقى استحسان كافة النواب على حد سواء، لافتا إلى بصمة الوزير وجهوده والدلالات الواضحة على الوزارة في الفترة الأخيرة، وإعطاء الشرعية النقابية لكافة اللجان النقابية الموجودة داخل مصر.من جهته، أشاد جمال عقبي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، بدور وزير القوى العاملة في الفترات السابقة ووقوفه دائما بجانب العمال مدافعًا عن مصالحهم، واصفا الوزير أنه لا يهدأ في عمله، يجوب كل محافظات الجمهورية، ويعطي توجيهاته دائما بمساعدة المصانع المتعثرة في سداد مستحقات عامليها من خلال صندوق الطوارئ دفعًا لعجلة الإنتاج، وحفاظا على وجود هؤلاء العمال داخل عملهم.وأشار النائب أحمد عاشور، الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال الجيزة، إلى أن الاتحاد تم تطويره بالجهود الذاتية والتبرعات من بعض اللجان النقابية، لافتا إلى أن ذلك استغرق 35 يوما ولم يتوقف ذلك على المبنى فقط، وإنما في نظام العمل ذاته، عرضا فيديو وضح عملية التطوير منذ بدايتها، حيث تم تجميع معلومات وبيانات عن كل عامل من العمال بالمحافظة وتسجيله بكامل بياناته سواء كان منضم لتنظيم نقابي أو غير منضم.