محافظ مطروح: 140 لاعبا في المجموعة 4 بدوري مراكز الشباب للصم

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحسن التنظيم لفعاليات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع التي تستضيفها محافظة مطروح والتي تضم محافظات " الشرقية، الدقهلية، المنوفيه، الفيوم ".وكلف محافظ مطروح العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد بالاشراف والاعداد بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة للظهور بالمظهر المشرف لمحافظة مطروح خاصة بعد نجاح المحافظة فى تنظيم فعاليات النسخة الثالثة موجها بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات والاحتياجات والتيسير على الفرق الرياضية المشاركة.وأضاف محافظ مطروح أنه سيتم افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم والبكم يوم الثلاثاء 9 فبراير على ملعب مركز شباب مطروح، بإجمالى 140 لاعب مؤكدا علي أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا سواء بفندق إقامة الفرق وخلال المباريات.