الغردقة تستقبل 38 رحلة سياحية من كازاخستان الشهر المقبل (خاص)

كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات، عن وصول 38 رحلة جوية سياحية قادمة من دولة كازاخستان إلى مطار الغردقة الدولي الشهر المقبل، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم جراء استمرار انتشار وتفش فيروس كورونا.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي قد تلقت إخطارا من شركات الطيران والسياحة بتسيير رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة إلى مدنية الغردقة خلال منتصف الشهر المقبل، قادمة من دولة كازاخستان تنقل ما يقرب من 5 آلاف راكب، لزيادة الشواطىء الساحلية ومشاهدة المناظر الطبيعية التي تتمتع بها مدنية الغردقة.وأشارت المصادر، إلى أن مطار الغردقة الدولي نجح في اجتياز التفتيشات الأمنية الروسية التي تمت خلال الأسبوع الماضي، حيث لم يبدي الوفد الروسي آية ملاحظات أو تععليقت جوهرية حول وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بالمطار، تمهيدا لعودة استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى محافظة البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد انقظاع استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية نتيجة سقوط طائرة روسية بمنطقة جبلية بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بـ10 دقائق، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها وطاقهما.