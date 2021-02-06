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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة يدعو التنظيم النقابي للانطلاق نحو التحول الرقمي

السبت 06/فبراير/2021 - 02:15 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلى رقمنة الدولة المصرية، والتحول الرقمي الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني في جميع أعمالها وخدماتها، داعيا التنظيم النقابي للانطلاق نحو ذلك بتحويل جميع شؤونه وأعماله إلكترونيا.

جاء ذلك خلال افتتاح مبنى الاتحاد المحلي لنقابات عمال المحافظة بعد تطويره، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين عام الاتحاد.

وأكد سعفان، على ضرورة أن يكون هناك انضباط فى قواعد البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي والشركات العاملة والعمال، مشيرا إلي أن هناك 3 آلاف لجنة نقابية نتعامل معها، ما يتطلب أن يكون لكل اتحاد يضم لجان نقابية فى داخله أن يكون لديه قاعدة بيانات متكاملة.

وأعرب الوزيرعن أمله أن تأتي انتخابات التنظيم النقابي المقبلة، ويكون لدينا نظام إلكتروني كامل يضم قواعد بيانات للجان النقابية، والجمعيات العمومية الخاصة بها، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بجهد كبير وعمل شاق في تنظيم وإجراء الانتخابات العمالية التي أجريت في 2018.

وطالب الوزير من كل اتحاد محلي، أن يكون هو المصدر الرئيسي الانتخابات النقابية في 2022 حتى ننقل التنظيم النقابي لوضع آخر عما كان عليه، باعتباره المسئول عن قواعد البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي، وفق الأطر والبرامج التي حددتها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة.

كما طالب سعفان كل العاملين بالاتحاد المحلي لعمال الجيزة أن يحرصوا على وجود إيراد للاتحاد، مقترحًا باستغلال المكان الخاص بالاتحاد ليكون مركزًا للتدريب للعاملين بالشركات والمصانع بداخله، حتى يتوفر له ما يعينه على آداء مهامه الموكلة له لخدمة العمال، موجها الشكر للاتحاد المحلي والقائمين عليه، على تلك القفزة التي حققوها للوصول بالاتحاد لهذا الشكل، داعيا باقي الاتحادات المحلية في 26 محافظة أن تحذو حذو محلي الجيزة، مؤكدا أننا نحتاج إلى جهد وعمل شاق وآداء جيد حتى نخرج منتجًا بهذا الشكل الذى نراه اليوم بعمل اتحاد يعبر عن عمال المحافظة فى أداؤه.

وأكد سعفان أن الوزارة لا تألوا جهدًا فى العمل على حل مشكلات العمال فى أي شركة أو مصنع وتعطى كل ذى حق حقه، سواء أصحاب الأعمال أو العمال، بحيث ينظر الناس للتنظيم النقابي نظرة متوازنة بدون تحيز لأحد أطراف العملية الإنتاجية، وهذا هو ما يجب علينا أن نربي أجيالنا الحالية والمستقبلية عليه لنحافظ على التنظيم النقابي الذى تقوم ببنائه حاليًا.

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