مصرع سيدتين وإصابة 6 آخرين فى سقوط سيارة من أعلى كوبرى ملوى

لقيت سيدتان مصرعيهما، بينما أصيب 6 آخرون، في حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري ملوي على النيل جنوب محافظة المنيا وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي ملوي العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة بسقوط السيارة رقم 9178 ن ج ا ملاكي، من أعلى كوبري ملوي على النيل، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.أسفر الحادث عن مصرع سيدتين بينما أصيب 6 آخرون، هم: محمد أحمد وهيدي، 9 سنوات، ونور عاطف عرفان، 45 سنة، وزينب ياسر صبحي، 20 سنة، وأحمد شاهر صادق، 24 سنة، وأماني محمد عبدالحميد، 30 سنة، وشخص آخر مجهول، يقيمون جميعًا بقرية تندة بمركز ملوي.تم نقل الجثتين، والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، ورفع السيارة والتحفظ عليها، بإدارة مرور ملوي. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.