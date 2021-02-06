قافلة دعوية لواعظات الأوقاف في التجمعات البدوية بجنوب سيناء مارس المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عن قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالاتفاق بإطلاق قافلة دعوية مارس المقبل تضم 10 واعظات من الأوقاف تجوب المناطق والتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء، لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن القافلة تأتى بالتزامن مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، وسيتم تكريم الواعظات المشاركات في القافلة الدعوية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتح أمس الجمعة بصحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والشيخ اسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، والتي تستمر حتى اليوم السبت.وبدأت فعاليات الدورة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وسط حضور عدد من محررى الشئون الدينية في وسائل الإعلام المختلفة.