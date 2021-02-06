وزير القوى العاملة يفتتح اتحاد محلي عمال الجيزة بعد تطويره

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مبنى الاتحاد المحلى لنقابات عمال المحافظة بعد تطويره، بحضور عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين عام الاتحاد.وقام وزير القوى العاملة ومحافظ الجيزة، بتكريم 26 من العاملين بالاتحاد المحلي لعمال الجيزة، بمنحهم شهادات تقدير لما قاموا به من مجهود فى تطوير مبنى الاتحاد وتنظيم عمله لخدمة عمال المحافظة.وأهدى أحمد عاشور درع الاتحاد لوزير القوى العاملة، ومحافظ الجيزة، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة بالمحافظة.