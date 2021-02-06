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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأوقاف يرد على اهتمام الوزارة ببناء المساجد وتجاهل المستشفيات

السبت 06/فبراير/2021 - 02:11 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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أكد الشيخ اسماعيل الرواى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أهمية الدور الدعوى للأئمة ودورهم فى التوعية وبناء الوعى قائلا: "أئمة المساجد هم خط الدفاع الأول ضد أى فكر متطرف".

جاء ذلك على هامش دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ، خلال تعليق محمود بدر عضو مجلس النواب، على اهتمام وزارة الأوقاف ببناء المساجد وتجاهل المستشفيات والمدارس، ودعوته للوزارة باتباع فقه الأولويات فى مصارف إنفاقها المبالغ المالية.

وخلال تعليق وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، الشيخ إسماعيل الراوى، لفت إلى أنه يتم بالفعل تحويل مبالغ إلى المستشفيات من خلال إدارة البر ومؤخرا بدأت الإدارة توفر مبالغ مالية لشراء المستلزمات الطبية والكمامات، كما أن الوزارة تبرعت بملايين الجنيهات للتربية والتعليم لبناء وتطوير المدارس، قائلًا:"لم تكتف بالمساجد فقط".

واختتم وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء:"وغير ذلك تفعل الوزارة دور المشاركة المجتمعية حيث أصبحت تتعاون مع وزارة التموين لتوزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا وبطاطين وكتب وغيرها".

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