مجد القاسم ينتهي من تسجيل «أنا مش بخير» والطرح خلال أيام
السبت 06/فبراير/2021 - 02:09 م
حسين الجنديطباعة
انتهى الفنان السوري مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "أنا مش بخير" من كلمات أبانوب أسامة، وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير.
وقال مجد القاسم في بيان صحفي من مكتبه الإعلامي اليوم السبت، إنه سيتم طرح الأغنية خلال أيام على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقية.
وتعتبر هذه الأغنية تعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها.
وقال مجد القاسم في بيان صحفي من مكتبه الإعلامي اليوم السبت، إنه سيتم طرح الأغنية خلال أيام على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقية.
وتعتبر هذه الأغنية تعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها.