مجد القاسم ينتهي من تسجيل «أنا مش بخير» والطرح خلال أيام

انتهى الفنان السوري مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "أنا مش بخير" من كلمات أبانوب أسامة، وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير.وقال مجد القاسم في بيان صحفي من مكتبه الإعلامي اليوم السبت، إنه سيتم طرح الأغنية خلال أيام على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقية.وتعتبر هذه الأغنية تعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها.