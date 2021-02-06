قطر تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 341 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و53 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 153690 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9527 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1422102 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 6681 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 250 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 132 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 146759 حالة.