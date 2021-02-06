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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه القناة» يشرف على أعمال صيانة محطة الزهور (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 02:17 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، إنه تابع بنفسه لحظة بلحظة، الانتهاء تمامًا من أعمال تركيب وتشغيل "بدالة" بمحطة صرف صحي العشريني، وذلك بدلا من الغاطسة التي حدث بها عطل مفاجئ، بالإضافة الي البدء في أعمال صيانة طلمبات محطة الزهور ورفع الرواسب بالبيارة الرئيسية بالمحطة، وذلك بواسطة عمال الشبكات وفنيو الشركة، مع أتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمحطة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تركيب "بدالة" بمحطة صرف صحي العشريني يهدف إلى عدم توقف المحطة نهائيا في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدث عطل في مولد الديزل"، وجار حاليًا أعمال إصلاح الغاطسة التي حدث بها عطل مفاجئ، مؤكدًا البدء في أعمال صيانة الثلاث طلمبات الخاصة بمحطة الزهور واحدة تلو الأخرى، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، بالإضافة الي إزالة الرواسب العالقة المتواجدة في بيارة المحطة، وكل ذلك يتم بواسطة عمال وفنيي الشبكات.

وأشاد اللواء عصمت، بنجاح تنفيذ المرحلة الأولي لخطة الحملة المكبرة لعملية التطهير والملس الموسعة لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، حتي تستوعب الزيارة للتصرفات المياه، وخاصة خلال فصل الشتاء، والبدء في انطلاق المرحلة الثانية وفي نطاق أوسع لتشمل عدة مناطق أخري.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المواطنين، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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