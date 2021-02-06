حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

قرر مجموعة من أهالي منطقة السيدة زينب تنظيف مقام علي زين العابدين، احتفالًا بمولده.وعلي زين العابدين هو واحد من أئمة أهل البيت، وهو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المولود في المدينة المنورة في 95 هـ.وفي هذا السياق، قال محمد أحمد، 30 عام، لـ" الدستور" إنهم اعتادوا تنظيف المكان كل عام، لأن التكدس وتوافد المواطنين، يجعل المقام في المساء مكتظ بالقمامة، وهذا ما يخرج روائح كريهة.تابع، أنهم يمارسون هذا الأمر؛ لحماية المقام والمنطقة المجاورة له من أن تتحول إلى مقلب قمامة لسكان المنطقة الذين لا يكترثون لقيمة المكان وأهميته، معلقًا:" الناس ما بتصدق تلاقي مكان ترمي فيه الزبالة".فيما أوضح، عمار حسن، 25 سنة، أنه يسعى إلى كنس مقامات آل البيت في منطقة القاهرة مرة كل عام، خلال الموالد أملًا في أن يحقق الله له رجاءه بزيارة البيت الحرام سواء كان حج أو عمرة.أضاف، أن رواد الموالد عادًة ما يكونون من الطبقة متوسطة الحال، الذين يهملون مواقع جلوسهم، وأماكن تواجدهم فيرمون بواقي الطعام على الأرض، ومخلفات العصائر.يأتي ذلك في ظل احتفال عدد كبير من المواطنين بذكرى مولد سيدنا علي زين العابدين، في منطقة السيدة زينب.