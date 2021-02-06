«التموين»: نتوقع مشاركة 4 آلاف محل بـ«الأوكازيون الشتوي».. والكمامة شرط

شدد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، على أنه لن يسمح بعمل أوكازيونات شتوية بدون الالتزام بالشروط، والحصول على التراخيص للمحال التجارية وتوافر السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتحديد نسب الخصومات ما قبل شهر مضى، والالتزام بتلك الخصومات خلال فترة الأوكازيون.وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم تكثيف الرقابة على المحال التجارية المشاركه في الأوكازيون الشتوي للتأكد من التخفيضات الحقيقية وتحرير محاضر للوهمية وإحالتها للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وتابع أن المخالفات تتمثل في المشاركة بالأوكازيون بدون تراخيص أو عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.وأضاف خليل، أنه سيتم وضع وتطبيق والتشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المحلات التجارية والسلاسل والهايبرات ماركت المشاركة، من ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام الكحول بشكل مستمر وعمل تباعد اجتماعي بين المواطنين وعدم التزاحم.وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من المتوقع مشاركة نحو 4 آلاف محل تجاري في الأوكازيون الشتوي.وتابع، أن الاوكازيون الشتوي يعمل على توفير سلع الملابس الجاهزة والأنسجة والمنسوجات والأحذية والأدوات المنزلية بالتنسيق مع الغرف التجارية.