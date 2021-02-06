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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع عامل فى حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بالمطرية

السبت 06/فبراير/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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لقي شخص مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية كان يستقلها اليوم السبت على طريق المطرية بورسعيد أمام كوبرى عاشور بنطاق مركز المطرية بالدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من بعض الأهالى بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على طريق المطرية بورسعيد أمام كوبرى عاشور دائرة المركز.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة رقم ط ص ب ٥٦٣٩ نقل ومقطورة ط ص ب ٤٥٣٦ قيادة أحمد جمال محمود ٣٦ عاما ومقيم عزبة الدبايبة مركز فايد بالإسماعيلية باتجاه بورسعيد ودراجة بخارية بدون لوحات قيادة محمد على على عبدالعال ٢٩ عاما عامل ومقيم قرية كوبرى عاشور بمركز المطرية بذات الاتجاه، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد قائد السيارة، مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة البخارية من الخلف ووفاة قائد الدراجة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى أيدا ذات المضمون واتهم شقيق المتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة شقيقه، وتم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٣٩ لسنة ٢٠٢١ جنح المطرية وجارٍ العرض على النيابة.

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