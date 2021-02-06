تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ديرمواس بالمنيا
السبت 06/فبراير/2021 - 02:16 م
المنيا ـ على حسينطباعة
قالت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية نظمت حملة تموينية مكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين.
وأضافت رئيس المركز أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية، تنوعت المخالفات بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية– عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية– عدم وجود سجلات)، مؤكدة استمرار تنظيم الحملات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات والقضاء على الغش التجاري والتدليس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضافت رئيس المركز أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية، تنوعت المخالفات بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية– عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية– عدم وجود سجلات)، مؤكدة استمرار تنظيم الحملات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات والقضاء على الغش التجاري والتدليس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.