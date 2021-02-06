تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ديرمواس بالمنيا

قالت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية نظمت حملة تموينية مكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين.وأضافت رئيس المركز أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية، تنوعت المخالفات بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية– عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية– عدم وجود سجلات)، مؤكدة استمرار تنظيم الحملات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكدت أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات والقضاء على الغش التجاري والتدليس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.