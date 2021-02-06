«البترول» تطلق أول تطبيق إلكترونى لأماكن محطات تموين السيارات

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني "MOP STATION" تجريبيا، كإحدى الخدمات المقدمة للمواطنين للتعرف على أماكن محطات التموين والخدمة التابعة لجميع شركات التسويق العاملة بمصر لسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد افتتح اليوم يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محطتي تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات لأول مرة بمحافظة، والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.

