حبس موظف 15 يومًا بتهمة قتل زوجته بالسنطة

أمرت النيابة العامة بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بتجديد حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق، لقيامه بإطلاق الرصاص من سلاح ناري بحوزته تجاه زوجته وقتلها بإصابتها بطلق نارى في رأسها، أثناء نومها في فراش الزوجية، بسبب خلافاته الدائمة معها.وطلبت النيابة استعجال تقرير الطبيب الشرعي حول الحادث، والتحفظ على السلاح المستخدم.وشهدت قرية الروضة بمركز طوخ، مطلع الأسبوع الماضي مقتل ربة منزل تدعى نورا أحمد المزين تبلغ من العمر 35 سنة، على يد زوجها حافظ. ع. ع، موظف، حيث قام بقتلها غدرا بطلقات نارية في رأسها، أثناء نومها، نتيجة لخلافات زوجية سابقة، لتلقى حتفها في الحال.