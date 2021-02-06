توقعات بارتفاع قطاع التشييد والبناء 10% خلال الربع الأول من 2021

كشف المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن أن هناك توقعات مستهدفة بارتفاع نمو قطاع المقاولات خلال الربع الأول من العام الجاري 10%، بسبب حجم المشروعات القومية التي طرحتها خلال خطة العام المالي 2020-2021.

وأوضح «شمس الدين» لـ«الدستور»، أن المستهدف تراجع حجم البطالة خلال الربع الأول للعام الجاري، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروع ألتامين علي عمالة قطاع المقاولات التي ستخدم 10 ملايين عمال مابين العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء ارتفع خلال العام المالي الماضي بنسبة 6.4% ليسجل نحو 269.5 مليار جنيه مقارنة بـ253 مليار بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل قطاع المقاولات المتخصصة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي 23 مليار جنيه، لافتًا إلى أن يرجع النمو المتحقق فى قطاع المقاولات بمختلف تخصصات إلى توجه الدولة لجهاد الإسناد لطرح الأعمال التنفيذية على شركات المقاولات التي أثبتت كفاءتها في تنفيذ المشروعات القومية، سواء كانت إسكان بمختلف أشكاله بالمدن الجديدة، مشروعات الطرق والأنفاق، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكباري.

