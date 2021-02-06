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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات المتهم بابتزاز الفتيات

السبت 06/فبراير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أقر المتهم بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لابتزاز الفتيات باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، وكشف أن عدد كبير من الفتيات كانت ترغب في التمثيل.

وأضاف المتهم أن "بنات كتير قدمت تنازلت وأرسلت له صور عارية في سبيل حلم التمثيل"، مشيرا إلى أنه أراد تكوين ثروة تساعده على الحياة.

وردت معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى بقيام شخص بإدارة صفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك بالترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلًا ظروفهن المعيشية، ويقوم بعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالى محدد.

وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وتبين من صحتها، أن الشخص يدعى "عادل" حاصل على بكالوريوس علوم، وشهرته "مسيو أيمن" مقيم بمحافظة الغربية يقوم من خلال صفحته عبر التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلًا ظروفهن المعيشية ويقوم بعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالى محدد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تمكنوا من ضبطه وإحدى الفتيات ربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية حال تواجده بصحبة المجنى عليها واستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة الوايلى.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، كما تم ضبط هاتفه المحمول "يحتوى على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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