توقعات طقس 72 ساعة.. انخفاض فى درجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة ٣ درجات خلال الأسبوع الجاري ولمدة ٧٢ ساعة.وقال إبراهيم شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية إلى أن الفرص مهيئة لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على الوجه البحري والقاهرة، فيما تشهد البلاد نشاطًا لحركة الرياح تحدث اضطرابًا في حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.ووجه شاهين تحذيراته للمواطنين بضرورة تجنب الأنشطة البحرية، خاصة على ساحل البحر المتوسط خلال الـ72 ساعة المقبلة، كما نصح بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل سواء ليلًا أو نهارًا.وكانت الهيئة العامة للأرصاد أعلنت عن توقعاتها لدرجات الحرارة، الأربعاء، والتي ستصل الصغرى فيها إلى 10 درجات بالقاهرة و11 بالإسكندرية و8 درجات بمحافظات الوجه القبلي، فيما ستسجل مدينة سانت كاترين درجة حرارة "صفر" للمرة الثالثة هذا الشتاء.