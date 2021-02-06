سور المقام سبيل رواد آل البيت للاحتفال بمولد «علي زين العابدين» (حكاية صورة)

آمال عالقة على عتبات بوابة حديدية كبيرة، تفصل بين المواطنين ومقام مسجد علي زين العابدين في منطقة السيدة زينب، وقفوا متحدين فيروس كورونا، مرددين دعاءهم وأحلامهم، متضرعين لله.وقفت إحدى السيدات قابضة يديها على أعمدة الحديد المكونه لبوابة المسجد، تبكي وتنوح، راجيه الله أن يسعد أبنائها ويرزقهم بالخير، ويرحم زوجها، ويجلب أبن الحلال لبناتها.يأتي ذلك في ظل الاحتفال بذكرى مولد سيدنا على زين العابدين في السيدة زينب.