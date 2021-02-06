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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تناقش مستجدات تطوير مزار آل البيت

السبت 06/فبراير/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية برئاستها وبمشاركة الإدارات المعنية والتنفيذية والجهات الخارحية المعنية بتنفيذ مقترح تطوير مزارات آل البيت، للوقوف على ما تم من مراحل ومتابعة الأعمال الجارية وتذليل أى عقبات إلى جانب المتابعة مع الجهات والوزارات المعنية بهذا الشأن، وقد تواصلت مع الجهات المعنية لإنهاء معوقات الصرف الصحى بشارع الأشراف من حيث وصلات الكهرباء والمياه.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء مما يعرقل سير المشروع، من حيث وصلات أو خطوط الكهرباء وجار العمل على إنهاء ما يتعلق بخطوط المياه، كما تمت مناقشة ما يعوق استكمال تطوير متنزه الخليفة التراثى، حيث تمت الموافقة من قبل محافظة القاهرة واعتماد الرسومات الهندسية المتعلقة بخطة التطوير.

ووجهت نائب المحافظ بدراسة إعطاء الموافقة على المحلات بواجهة المتنزه، مؤكدة على الموافقة لعمل خزان مياه بالإضافة لإنهاء ما يتعلق بمشكلة عداد المياه وعداد الكهرباء.

كما وجهت حى الخليفة بمراجعة الرسومات الهندسية لمتنزه الخليفة لإعطاء رخصة تشغيل لتنفيذ الأعمال والانتهاء فى وقت وجيز.

كما تم تحديد الميزانية المتعلقة بتطوير شارع الاشراف والمتمثلة فى دهان الواجهات والاسفلت والانارة.

ووجهت نائب المحافظ بالبدء فى تنفيذ أعمال خطة التطوير بساحة بورسعيد بحى السيدة زينب الساحة المجاورة لمسجد السيدة زينب بشارع بورسعيد صاحب الطابع المعماري المميز.

وأشارت عبدالمنعم إلى أن تطوير مزارات آل البيت يتم عن طريق المشاركة المجتمعية من البنك الأهلي وبعض مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى.

كما أشارت إلى أن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة، موضحة أن التنسيق مستمر بين مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في دعم هذا المشروع الهام، لافتة الى متابعة كل المشروعات أو المراحل الجاري تنفيذها من قبل الوزارات الأخرى التى قامت بتنفيذ بعض مراحل التطوير بها والجهات التى تتبعها.

ووجهت فى نهاية الاجتماع بضرورة السعى والعمل على قدم وساق لإتمام تنفيذ جميع مراحل المشروع وتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ مقترح التطوير.

جدير بالذكر أن مسار آل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقى مزارات آل البيت بشارع الخليفة وأيضا بآثار تاريخية هامة، مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير أندرسون مرورا بقبة شجرة الدر، وكذلك متنزه الخليفة التراثى البيئي، كما يشمل مسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد أنور الذي يعتقد أنه من نسب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مرورا بقبة الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.

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