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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة أسوان: الكشف المجاني على 3289 مواطن بقريتين بالمحافظة (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في الأمال بمركز نصر النوبة، وقرية البحيرة بمركز ادفو، واستمرت لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3289) مواطن.

وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور  طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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