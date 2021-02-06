حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة والتجميل بقرى بنى مر والعصارة بمركز الفتح، تم خلالها تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة من الأماكن المخصصة لها وإزالة الإشغالات والمرافق ورفع فرش خضار وتند قماش ورفع عربات وغيرها وتمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع بقرى المركز، وذلك بمشاركة معدات مجلس المدينة ومعدات الوحدات المحلية بهذه القرى.وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات المفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع وميادين المحافظة ومراكزها وقراها لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة اليومية الدورية والقيام بورديات عمل صباحية ومسائية لضمان رفع جميع المخلفات والقمامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق والإشغالات وقطاع النظافة لتحقيق التنسيق اللازمة وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين.