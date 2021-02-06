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قناة السويس تسجل ثانى أعلى معدل عبور منذ بداية جائحة كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 01:47 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، أمس الجمعة، ثاني أعلى معدل عبور يومي للسفن وثالث أعلى إيراد يومي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعبور 74 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.4 مليون طن.

وأكد الفريق "ربيع" على أن الأرقام القياسية التي تسجلها قناة السويس يومًا تلو الآخر رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي، باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، لا سيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في رفع تصنيفها العالمي بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وتقليل زمن العبور والانتظار، بما انعكس على قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وتعزيز المكانة الدولية الرائدة للقناة، وهو ما لم يكن ليحدث لولا مشروع قناة السويس الجديدة.

وشدد رئيس الهيئة على أن مسيرة التطوير والتحديث لا تتوقف بقناة السويس في ظل استراتيجية متكاملة تُعنى برفع مستوى الخدمات البحرية المُقدمة للسفن العابرة، بالتوازي مع تبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة تراعي كل المتغيرات الدولية والتحديات التي تواجهها حركة التجارة العالمية وصناعة النقل البحري بما يصُب في صالح دعم تنافسية قناة السويس ويُساهم في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وشهدت القناة، أمس الجمعة، عبور 34 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات 2.2 مليون طن، فيما عبرت 40 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات بلغت 2.2 مليون طن، وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة "COSCO SHIPPING GALAXY" التي ترفع علم هونج كونج، بحمولة كلية 233 ألف طن، في رحلتها القادمة من ألمانيا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة "MSC LENI" التي ترفع علم بنما والمصنفة كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 239 ألف طن.

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