عمل نضالي حقيقي.. سر اهتمام «الأبنودي» بجمع السيرة الهلالية

30 عاما استغرقها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في جمع السيرة الهلالية، فقد كانت بداية اهتمامه بها منذ طفولته وصباه، وتحديدا بعد انتقاله من قرية أبنود التابعة لمحافظة قنا حيث ولد بها، إلى مدينة قنا في شارع بني علي، وهناك استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها، وجمعها في 5 أجزاء.وفي حوار له بمجلة "أدب ونقد" بعددها رقم 11 والصادر بتاريخ 1 فبراير لعام 1985، كشف عن اهتمامه الخاص بالسيرة الهلالي دون سائر السيرة الأخرى الكثيرة، قائلا: منذ سنوات بعيدة كان المغنون والشعراء في القاهرة والإسكندرية وغيرها من المدن يقصون الزير سالم والظاهر بيبرس وسيف بن ذي يزن وغيرها من السير التي اندثرت خلال هذا الزمن، ولم تبق إلا السيرة الهلالية لأنها تجميع لنضال العرب القديم وأيامهم وتاريخهم وهي تجسيد لبطل مفتقد يقود الشعوب العربية نحو غايتها أي الحرية، فالسيرة ليست فردية ولا ضيقة المفهوم ولا تعبر عن بطل خرافي، ولكنها البوتقة التي انصهر فيها تاريخ وآمال وطموحات شعوبنا العربية الفقيرة في البحث عن العالم الأفضل، ولهذا احتفظ بها الشعب.وردا على سؤال هل كان تقديمك السيرة الهلالية بمثابة اعترافا منك أن الشعر لا يجدي في هذه المرحلة وأن الأنفع والأكثر تأثيرا وتحريكا لوجدان الشعب أم هو تحايل ذكي على الكمون الأدبي الذي كنت تعانيه، أوضح أن الشاعر يبدع دون نظر لأي اعتبارات اخرى، ولكن على العموم هناك فترات أسميها في الشعر فترات الصناعة الثقيلة، حيث لا تضطرك ظروف الواقع اليومي الميت إلى كتابة القصائد القصيرة السريعة، وحيث يجب أن يعود الإنسان إلى نفسه لينجز كل الأعمال الكبيرة التي يؤجلها مرغما أمام متطلبات الواقع اليومية، وفي هذه الحالة يعيد الإنسان قراءة كتبه القديمة ويعيد مناقشتها وهذا ما فعله الأبنودي حين أعطى نفسه بشكل أكبر لجمع السيرة الهلالية، وأيضا حين درس في الجامعة خمس سنوات وذلك خلال الفترة من 74 - 79، فمصر دخلت الحرب وانتصرت.وتابع: ومثل هذه الفترات الميتة تكون دافعا لعودة الكاتب إلى ذاته وبناء نفسه، وتقديم أعمال قد لا يتاح له تقديمها إذا كانت الفترات السياسية ساخنة وملحة، وأعتقد أنني مدين أيضا لهذه الفترة الميتة في أنني قدمت السيرة الهلالية في 365 نصف ساعة بأصوات شعراء حقيقيين وحفظتها في الإذاعة واستمع الفقراء في كل مصر إليها كأنها عمل نضالي حقيقي، وهي بالفعل كذلك فالسيرة الشعبية انتعشت دائما حينما كانت الشعوب في حاجة غلى المدد لمواجهة الصليبيين والتتار وقوى البطش من المماليك إلى غيرهم.