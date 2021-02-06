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تقارير ومتابعات

في يوم مناهضته.. ضحايا الختان: ما زالنا نتذكر المشهد الأليم

السبت 06/فبراير/2021 - 01:38 م
الختان
الختان
سمر عبدالله
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تحتفل الأمم المتحدة في 6 فبراير من كل عام، باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، وهو يوم توعية عالمي ترعاه اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، حيث جاءت الفكرة من ستيلا أوباسانجو فى مؤتمر اللجنة الإفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التى تؤثر فى صحة المرأة والطفل، وتسعى الأمم المتحدة من خلال هذا اليوم إلى التوعية بضرورة القضاء على هذه العادة السيئة، حيث تقول المؤسسات الدولية إن فتاة تتعرض كل 15 ثانية للختان حول العالم.

"الدستور" تواصلت مع فتيات تعرضن لعملية الختان منذ الصغر؛ وما زال مشهد العملية المشينة يدور في ذاكرتهن رغم مرور سنوات على هذا الحادث الأليم، فضلا عن تأثيره عليهن في الحياة الزوجية.

قالت "ميرفت. إ"، إحدى السيدات اللاتي تعرضن للختان منذ الصغر، وهي تبلغ من العمر 27 عامًا، إنها ما زالت تتذكر مشهد عملية إجراء الختان لها وهي طفلة، فالدم قد تناثر في كل مكان حولها، ويد الطبيب التي تحمل المشرط لم تهتز لثوانٍ؛ حيث كان يجريها يوميا لعدد من فتيات محافظة الشرقية –حيث وُلدت- بلا رحمة أو تذكر لما تمليه عليه مهنته.

وأضافت "ميرفت"، خلال حديثها لـ"الدستور"، أن هذا المشهد بكل آلامه النفسية والجسدية ما زال عالقًا في ذاكرتها حتى الآن، فضلا عن شعورها بالخوف الشديد كلما اقترب منها زوجها لممارسة العلاقة الحميمة معها، وهو ما جعلها تأخذ خطوة الذهاب لطبيب نفسي، رغبة في أن تسير الأمور على طبيعتها وتتخلص من هذه الآلام بلا رجعة.

فيما قالت "أمينة. أ"، سيدة ثلاثينية، تعرضت للختان قبل ذلك منذ الصغر، إن عملية الختان التي تعرضت لها لم يقتصر ألمها من الناحية النفسية والجسدية فقط، بل الأصعب مواجهة ما تتركه من آثار سيئة خاصة في العلاقة الزوجية، مضيفة: "البرود الجنسي بتعاني منه أي ست اتعرضت للختان والموضوع ده سببلي مشاكل كثيرة مع جوزي انتهت بالطلاق وهو مكتفاش بده لكن اتعرضت لإهانات واتهامات بأني باردة قدام العيلة وحسيت إني قليلة جدا".

وأضافت "أمينة"، في تصريحات لـ "الدستور"، الشعور الأكثر قسوة هو تجرد الست من أنوثتها، حيث تشعر السيدة التي تعرضت للختان بأنها "ناقصة" وليست امرأة "مكتملة"، معتبرة أن ما يحدث من عمليات ختان للفتيات ما هو إلا جريمة تظل الفتاة تدفع ثمنها مدى الحياة دون ذنب لها في ذلك، مؤكدة أن الألم الذي يحدث للفتاة نتيجة جهل أهلها.

أما "سامية.م"، إحدى السيدات اللاتي عانين من الختان، تقول إن هذه العادة نتيجة جهل توارثته العائلات أبًا عن جد، وهناك خرافات تدفع الأهالي لفعل ذلك في بناتهن، الأمر الذي يجعل الفتاة تدفع نتيجة الجهل طوال عمرها، مؤكدة أن هناك عدد من الفتيات دفعن حياتهن منذ الصغر بسبب الختان، بعد نزيف استمر لساعات.

وأضافت "سامية"، لـ "الدستور"، أنها أنجبت ثلاث فتيات وقررت عدم إجراء عملية ختان لهن، مشيرة إلى ضرورة تغليظ العقوبة على الأب والطبيب الذي يسعى لفعل ذلك في فتاة بريئة، حيث يحرمها من جزء خلقه الله في جسدها، ويؤثر سلبًا على حياتها بعد ذلك.

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