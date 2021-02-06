«عم فتحي» يوزع الأكل مجانًا احتفالا بمولد زين العابدين (صور)

اعتاد فتحي صقر والملقب بـ"عم فتحي"، على التواجد أمام مقام مسجد سيدنا علي زين العابدين، بمنطقة السيدة زينب، يوم 6 فبراير من كل عام، أمامه طنجرة كبيرة من الفول والفلافل، والبطاطس، وأرغفة عديدة من الخبز، ليوزعها على المواطنين الوافدين على المسجد من أجل الاحتفال بالمولد.يقول فتحي صقر، أحد سكان قرية شبين بمحافظة المنوفية، إنه جاء صباح اليوم، للمشاركة في شعائر الاحتفال بالمولد، وإطعام الوافدين أملًا في أن يمن الله عليه بالشفاء من مرض السكري.وتابع، أن كل رواد آل البيت لا يخشون فيروس كورونا المستجد، وجاءوا إلى هنا للدعاء والتضرع إلى الله أن يرفع البلاء والوباء، معلقًا: "نتمنى أن ينتهي الفيروس".