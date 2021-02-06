بلال يطرح فيديو كليب «حاسك هنا معايا»

طرح المطرب الشاب بلال أغنيته الجديدة "حاسك هنا معايا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتطبيق أنغامي، والتي صورها مع المخرج إسلام الفولي.وتعاون بلال في الأغنية مع الشاعر الغنائي محمود الحفناوي، وهي من ألحان كريم أحمد وتوزيع جمال فتحي، مكساج وماستر محمد مجدي.وقدم بلال أكثر من أغنية الفترة الماضية علي طريق السنجل، والتي جاءت بعد طرح أول ألبوماته، كما قدم العديد من الحفلات، كما يحضر الفترة المقبلة لأكثر من أغنية علي طريقة السنجل.يذكر أن بلال صاحب الأغنيه الشهيرة "طبعها مش هتغيره"، وقد طرح ألبومه الأول "متمكن"، الذي لاقي نجاحًا كبيرًا وقت طرحه، الكليب من إنتاج شركة Team94.