حي البساتين يوقف عددًا من أعمال البناء المخالف

أوقف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أعمال أعمال بناء مخالف واستغلال الطريق أمام بلوك ٨ مساكن التعاونيات بمنطقة عزبة الورد وتم إزالة المباني في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما أوقف اللواء أحمد جودة أعمال أعمال تحويل من سكني لتجاري بالعمارة ٣٢ ارض الاستثمار وتم إزالة المباني في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أعمال إصلاح خط الصرف الصحي بشارع سكه عبد الرازق مع شارع الصهاريج بجوار محطة الصرف الصحي بالبساتين.