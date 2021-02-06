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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

السبت 06/فبراير/2021 - 01:34 م
إزالة لتعديات
إزالة لتعديات
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة للمشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن شن حملات إزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لإزالة ورفع هذه التعديات من الشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام خاصة التي تؤثر على حركة المرور والسيارات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حيث ترأست هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية حملة مكبرة لازالة الاشغالات بقرية بنى قرة وتم خلالها تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات واشغالات على الشوارع والميادين العامة تمثلت ما بين بروز وتندات وسلالم وبناء حوائط بالشارع ومطبات صناعية وذلك بمشاركة رباح حمدي رئيس الوحدة المحلية للقرية وبرفقته مسئولي الاشغالات بالوحدة واشغالات الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وقسم المتابعة وبمصاحبة قوة من مركز شرطة القوصية بقيادة الرائد حازم الدروي رئيس نقطة شرطة بنى قرة.

كما تابع حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا اعمال تغطية الترعة بالطريق السريع اسيوط سوهاج بمسافة ٢٥٠ متر صرف مغطى وذلك ضمن المشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى المركز لتحسين احوال الرى والصرف وتنفيذا لخطة الدولة للنهوض بمشروعات الرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المركز، فضلًا عن تكثيف اعمال رفع الاشغالات ونظافة الشوارع والميادين بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز.

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