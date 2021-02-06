بيان «الجزار» بالبرلمان يتصدر أجندة «أسبوع إسكان النواب»

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات الأسبوع الجاري، لمناقشة بيان وزير الاسكان عاصم الجزار، بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة، حيث تناقش البيان فيما يخص قطاع الإسكان، صندوق التمويل العقاري، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وما حققته الوزارة من البرنامج بشأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.وتناقش اللجنة بيان الوزير فيما يخص، هيئة التخطيط العمراني، صندوق تطوير العشوائيات، الجهاز المركزي للتعمير، وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (قطاع المشروعات، قطاع التخطيط، القطاع العقاري).