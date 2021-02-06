انطلاق التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في أسوان

تنفذ مديرية الطب البيطري بأسوان، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولمدة شهر، فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، استكمالًا لجهود وزارة الزراعة ومحافظة أسوان لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة مع توعية المواطنين بأهمية التحصين.وأشارت مديرية الطب البيطري بأسوان، أن الهدف من الحملة هو الكشف البيطري للاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار وتتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.وأكدت المديرية أن انتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدي إلى حدوث خسائر فادحة في هذه الثروة وإنتاج اللحوم والألبان، وهو الذي يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع هذه الحملة والقيام بتحصينها من خلال فعاليات الحملة لا سيما أن مثل هذه الأمراض كالحمى القلاعية أو حمى الوادى المتصدع تنتقل للإنسان وتسبب العمى لمن يصاب بها.واستكملت بأنه تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات الواردة يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار جائحة كورونا لحماية المواطنين من أي أمراض أو أضرار محتملة.