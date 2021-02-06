عبدالعزيز: كنا على وشك الإفلاس 2015.. وقرار الإصلاح الاقتصادي الأهم في تاريخ مصر

قال سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن الشباب في حاجة لإنعاش الذاكرة لما حدث خلال السنوات الماضية، وما واجهته مصر من عقبات وتحديات.وأكد عبدالعزيز، خلال كلمته في اليوم الثاني من فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، اليوم السبت، بشرم الشيخ، إن مصر عام 2015 كانت على وشك الإفلاس، ولم يكن الاحتياط النقدي إطعام البلد لمدة شهرين، قائلا «الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر المواجهة والمصارحة واتخذ قرارا هو الأهم في تاريخ مصر، وهو قرار الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف عام 2017».وأردف أن القرار كان هام وخطوة جادة في إصلاح الاقتصاد المصري، مضيفا «ناس كتير كانت ضد القرار، قولتلهم مستعد اتخلى عن منصبي لو لم ينفذ هذا القرار».وشدد على أهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي، مضيفا «لو كل واحد بس نقل لمن يتعامل معه ما مر به هذا البلد من تحديات على مدار التاريخ، اكيد الوضع سوف يتغير » مشيرا إلى أنه خلال الـ 11 عام الأخيرة لم تمر على مصر من قبل».وأردف "لو بتتعامل مع عدو خارجي هتتعامل معاه لأنه ظاهر، لكن لما يكون أفكار مسممة في عقل الدولة من الداخل، يمثل ذلك خطرا كبيرا يكمن في تغييب العقل".