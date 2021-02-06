نائب محافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر بمساورة ويراجع إحلال خط مياه

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الشرابية بالمرور بنطاق الحى وتابع أعمال اصلاح كسر ماسورة مياه وإحلال وتجديد خط مياه بشارع العزب وشارع درب السكة الحديد بحى الشرابية.وأكد نائب محافظ القاهرة خلال جولته على متابعة أعمال تطوير وإحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي وجارى المتابعة.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الشرابية بالمرور بنطاق الحى وتفقد أعمال اصلاح واحلال وتجديد مشروع الصرف الصحي بشارع المنياوى بحى الشرابية وأكد نائب محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من المشروع وإعادة الشئ لأصله.