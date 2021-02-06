مصر للطيران تسير 48 رحلة بمطار القاهرة غدًا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الأحد، ٤٨ رحلة جوية بمعدل ٣٢ رحلة دولية، و١٢ رحلة داخلية، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من ٣٦٣٥ راكبا.وتسيير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، نادجمينا، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، موسكو، واشنطن، اسطنبول، ميلانو، امستردام، دبي، روما، عمان، أبوظبي، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.