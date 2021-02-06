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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«خيمة المحبين».. أسرة منوفية تطوع لخدمة رواد مولد زين العابدين (فيديو)

السبت 06/فبراير/2021 - 01:21 م
رضا عبد المحسن
رضا عبد المحسن
أريج الجيار- زينب صبحي
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"حد المحبين يجاهر وصفه فأقم حدود الله في الأحباب"، أحد الابتهالات القديمة، والتي سار على نهجه الحاج رضا وأسرته الصغيرة، أحد أبناء محافظة المنوفية، الذين يتوافدون بشكل سنوي خلال هذه الأيام على منطقة السيدة زينب لخدمة رواد مولد سيدنا علي زين العابدين.

"كورونا لم يمنعنا من خدمة محبي آل البيت"، كلمات جاءت على لسان رضا عبد المحسن، 60 عامًا، قائلًا إنهم يسعون دائمًا إلى خدمة محبي آل البيت، وأهالي المنطقة، معلقًا: "يعني أبسط تعبير عن الحب إننا نخدم الناس اللي جاية من مسافات بعيدة".

تابع، أن كورونا لم يغير حالهم؛ ولكن أعداد الوافدين تراجعت تمامًا، بسبب خوف المواطنين من التكدس الزحام على المقام، معقبًا:" لعل زيارة آل البيت ترفع عننا الوباء".

التقط منه محمد عرابي، أطراف الحديث، قائلًا إن الاحتفال بموالد آل البيت هو الإرث الذي تركه لهم أجدادهم، والاحتفال في مثل هذه الأوقات يعد بمثابة الجهاد في سبيل الله.

أضاف، أن له روتين يومي خلال الاحتفال بمولد علي زين العابدين، موضحًا أنهم يقيمون حلقات ذكر في المساء ويجهزون الطعام والخضروات لطهيها في الصباح، معلقًا:" ندعوا الله أن يرفع عنا الوباء".

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