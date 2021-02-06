«الزراعة» تضبط 33 ألف عبوة مبيدات محظور تداولها

تلقى السيد القصير وزير الزراعة، تقريرا من الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات، حول الرقابة على المبيدات، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.وأوضح التقرير أنه تم ضبط أكثر من 33 ألف عبوة مبيدات محظور تداولها بما يوازي 16 ألف كيلو جرام (العبوة سعة 0.5 لتر كجم).وقال التقرير إنه تم المرور على 990 محلا منها 655 محلا مرخص، و229 محلا غير مرخص، و106، محلات تحت الترخيص، وتم تحرير 61 محضرا، وجاري عرضهم على النيابة العام.