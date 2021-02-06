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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عباس العقاد في عدد فبراير من نشرة «اعرف بلدك» بقصور الثقافة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:19 م
عباس العقاد
عباس العقاد
آلاء حسن
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أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، عدد فبراير 2021 من نشرة "اعرف بلدك"، الدورية التثقيفية التي تصدرها الهيئة، وتتوافر النشرة الآن إلكترونيا للقراءة والتحميل من موقع الهيئة، وسوف تكون متوفرة ورقيًّا بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بالمحافظات طوال الشهر.

"أعرف بلدك" نشرة تثقيفية دورية تصدر شهريًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة "الإدارة المركزية للشئون الثقافية"، تتضمن معلومات مختصرة لبعض الشخصيات التي أثرت الحياة السياسية والثقافية والفنية، بالإضافة إلى معلومات تاريخية وتوضيح لبعض المفاهيم للاصطلاحات المتواترة في العصر الراهن.

وجاء في عدد فبراير عدة موضوعات وهي: في البدء كانت الكلمة، فريضة المعرفة، عباس محمود العقاد، اكتشف أفضل ما لديك، ومرآة الحياة.

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