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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بنصر النوبة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:27 م
انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل
أسوان_إسراء توفيق
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وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بملفات قرية مصمص بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، جارٍ نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بملفات قرية مصمص بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.

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