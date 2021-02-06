إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بنصر النوبة

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بملفات قرية مصمص بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، جارٍ نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بملفات قرية مصمص بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.