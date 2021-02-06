مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان

لقي شخص مصرعع وأصيب 3 أخرين، في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "مرسى علم-إدفو" بأسوان، قبل كمين ''البرمية''، اليوم السبت، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى، والمتوفى المشرحة.وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "مرسى علم-إدفو" تحديدًا عند قبل كمين '' البرمية''، اليوم السبت.وأسفر عن إصابة 3 أشخاص هم مصطفى رمضان أبو زيد 19 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود صابر عبد الكريم، يبلغ من العمر 23 عامًا، وإصابته جرح قطعى بالركبة، ومصطفى عبد العزيز أحمد 22 سنة، مصاب بجروح سطحية بالجسم"ومصرع شخص ويدعى "مصطفى أحمد مسلم" يبلغ من العمر 20 سنة، وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.