محافظة القاهرة تراجع مخزون الأكسجين بالمستشفيات بحي حدائق القبة

واصلت أحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية من مراجعتها لمخزون الاكسجين وطفيات الحريق بالمستشفيات والمراكز الطبية والتأكد من توافر مخزون من الاكسجين.وأشرف اللواء وليد عبد الحميد رئيس حي حدائق القبة على اللجنة المشكلة المكونة من القوي العاملة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة بالحي والأمن الصناعي والمنطقة الطبية للمرور على المستشفيات الحكومية والخاصة لبيان مخزون الأكسجين الموجود بها.وتم خلال اللجنة المشكلة لنراحعة المستشفيات تأمين شبكة الغازات وخطة الطواري في حالة وجود تسريب غازات ومواصفات مخزن الأكسجين المستخدم.كما راجعت اللجنة مدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتم المرور علي المستشفيات وجارى المتابعة.جاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبه الدكتور حسام الدين فوزي بالمرور على المستشفيات الحكومية والخاصة والوقوف على احتياجتها والتأكد من توافر مخزون من الاكسجين