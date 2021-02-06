إيران تبدأ التطعيم ضد كورونا هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ في بلاده هذا الأسبوع، وسيكون حسب الأولوية التي حددتها وزارة الصحة.وفي اجتماع للمركز الوطني لمكافحة كورونا، أشار روحاني، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إلى قرب حلول عام على انتشار فيروس كورونا في إيران، وقال إن بلاده اتجهت لصناعة جميع الأدوية المعروفة في علاج كورونا، وإنه بالإمكان مواجهة الفيروس ومنع انتشاره من خلال تعاون جميع المواطنين والتزامهم بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي.وبشأن اللقاح الإيراني لفيروس كورونا، قال روحاني: "إن إنتاج اللقاح إذا أريد له أن يسير بالشكل الطبيعي فعلينا أن ننتظر عاما أو عامين، لكن منظمة الصحة العالمية منحت تراخيص استثنائية للحيلولة دون مزيد من الإصابات والوفيات، ليس من السهل إنتاج اللقاحات في فترة قياسية".وأوضح الرئيس الإيراني أنه في الوقت الذي تبذل فيه الأجهزة المعنية قصارى جهدها لإنتاج اللقاح داخل البلاد، تسلمت إيران شحنة لقاحات من الخارج، وسيبدأ التطعيم هذا الأسبوع، على أن يتم التطعيم حسب الأولوية التي وضعتها وزارة الصحة، حيث سيبدأ بالكوادر الطبية والعلاجية ثم كبار السن ثم الأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى تقلل من مقاومتهم لفيروس كورونا.وكانت إيران أعلنت، الخميس الماضي ،أنها تلقت أول دفعة من لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك-V" بلغ قوامها 500 ألف جرعة.وقال السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، إن طهران طلبت من موسكو 5 ملايين جرعة من اللقاح، مضيفا أن الدُفعات التالية ستصل يومي 18 و28 فبراير.يذكر أن إيران سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من مليون و400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 58 ألف وفاة ناجمة عنه.