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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدعو سلطات ميانمار لضمان احترام حق التجمع السلمى

السبت 06/فبراير/2021 - 01:12 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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دعت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجيش والشرطة في ميانمار، إلى ضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمى وعدم تعرض المتظاهرين "لأعمال انتقامية".

وقالت باشليه - في تغريدة لها اليوم سبت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنه "يجب استعادة خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل كامل لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

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