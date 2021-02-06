حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدعو سلطات ميانمار لضمان احترام حق التجمع السلمى

دعت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجيش والشرطة في ميانمار، إلى ضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمى وعدم تعرض المتظاهرين "لأعمال انتقامية".وقالت باشليه - في تغريدة لها اليوم سبت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنه "يجب استعادة خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل كامل لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".