مصادر كنسية: القمص ثاؤفيلس المحرقى أسقفًا لأبوقرقاص

كشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن استقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لرسامة القمص ثاؤفيلس المحرقي وكيل الكلية الإكليريكية بدير المحرق أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس.ولفتت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها أن البابا تواضروس الثاني من المقرر أن يُجلس الأنبا مكاريوس أسقفًا للمنيا، على أن تتم سيامة أسقفين لإيبارشيتي أبوقرقاص وشرق النيل.وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مارس المقبل رسامات الأساقفة الجدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.