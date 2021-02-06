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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسيّر 57 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

السبت 06/فبراير/2021 - 01:31 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسيّر شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم السبت، ٥٧ رحلة جوية، بمعدل ٤٣ رحلة دولية، و١٢ رحلة داخلية، ورحلتي شحن جوى، لنقل أكثر من ٥١٥٥ راكبا.

وتسيّر الشركة الرحلات الدولية إلى كل من: تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين (ألمانيا)، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل، والداخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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