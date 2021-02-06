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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

السبت 06/فبراير/2021 - 01:10 م
جبل بوليه
جبل بوليه
وكالات
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أعلنت فرنسا اليوم السبت، أنها طلبت رسميا إدراج البراكين والغابات التي يضمها جبل بوليه وسلسلة قمم بيتون دو نور في المارتينيك، إحدى جزر الأنتيل الفرنسية، ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

وقدمت فرنسا ملف الترشيح رسميًا إلى اليونسكو، على ما جاء في بيان مشترك لوزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي ووزير أراضي ما وراء البحار سيباستيان لوكورنو والوزيرة المسؤولة عن التنوع البيولوجي بيرانجير أبا.

ومن المتوقع أن تتخذ لجنة التراث العالمي خلال دورتها الخامسة والأربعين في يوليو 2022 قرارًا في شأن هذا الترشيح الذي تطالب به السلطات المحلية في المارتينيك منذ سنوات.

وتبلغ مساحة الموقع الطبيعي للبراكين والغابات في جبل بوليه وقمم شمال المارتينيك 15 ألف هكتار، وتضم هذه المناطق البركانية نماذج من الغابات الرطبة القديمة والقسم الأكبر من أنواع النباتات المستوطنة في جزر الأنتيل الصغرى.

وأشار البيان إلى أن بركان جبل بوليه الذي اشتهر بثوران الثامن من مايو عام 1902، يشكّل "مرجعًا عالميًا لدراسة علوم الأرض". وتسبب هذا الانفجار البركاني بمقتل نحو 30 ألف شخص ودمر مدينة سان بيار بالكامل.

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