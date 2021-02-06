كاريكاتير يسخر من تحكم أردوغان في رؤساء الجامعات

سخر كاريكاتير تركي من عضو حزب العدالة والتنمية مليح بولو، الذي عينه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لجامعة البوسفور، وأظهره بصورة من لايستطيع اتخاذ قرار الاستقالة، لأن أردوغان هو من يجب أن يأخذ هذه القرارات في إشارة ساخرة لتحكم أردوغان برئيس الجامعة المعين.وفي صورة كاريكاترية ساخرة نشرها موقع "تركيا الان"، تساءلت حول السبب وراء عدم استقالة مليح بولو، قائلة انظروا للأعلى حيث توجد يد الرئيس التركي أردوغان خلف بولو، التي تمنعه أن يفعل ذلك دون أخذ موافقته.