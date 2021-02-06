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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التجارة الداخلية» تساهم بـ 1.3 تريليون جنيه في الناتج المحلي

السبت 06/فبراير/2021 - 01:10 م
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي الناتج المحلي العام الماضى قرب من 6 تريليون جنيه، موضحا أن قطاع التجارة الداخلية يساهم بخُمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.3 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فرع هايبر لمجموعة استثمارات إماراتية دولية، بمنطقة التجمع الخامس باستثمارات 165 مليون جنيه، وبحضور المهندس معتز السطوحى ممثل المجموعة بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة فى مصر، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي.

وقال إن عدد العاملين يصل إلى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وأيضا فى القطاع غير الرسمى، كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية، بما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل، وأنه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة.

وأشار إلى أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع، وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة، كما تم طرح فرص استثمارية جديدة فى 5 محافظات.

من جانبه أوضح المهندس معتز السطوحى ممثل المجموعة بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة فى مصر، أن المجموعة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن الفرع الذى تم افتتاحه اليوم باستثمارات 165 مليون جنيه، يتضمن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية وأيضا إلكترونيات وأجهزة كهربائية وكافة المنتجات.

وأضاف أن المجموعة قررت منذ فترة الاستثمار فى مصر، وافتتاح فروع جديدة بقيمة 500 مليون دولار، وأن أول المحافظات التى سيتم إنشاء فروع بها خلال الفترة المقبلة ستكون الإسكندرية والمنيا وسوهاج والمنصورة وطنطا، ونعمل حاليا على إنشاء 8 فروع خلال عامين 2020 و2021.

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